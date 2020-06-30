ФАС не исключила повышения цен на газ в 2020 году

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не завершила обсуждение вопроса об изменении регулируемых цен на газ в 2020 году, есть вероятность, что цена будет повышена (что также предусмотрено Макропрогнозом), сообщил на онлайн-пресс-конференции руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

ФАС в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Однако с тех пор регулятор не сообщал о принятии решения по этому вопросу.

Приказ ФАС после подписания направляется на регистрацию в Минюст, а после регистрации и официальной публикации должно пройти еще 10 дней. Таким образом, повышения цен на газ с 1 июля 2020 года уже не произойдет.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, в 2019 году - лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.

В 2018 году цены были повышены с опозданием - не с 1 июля, а с 21 августа.