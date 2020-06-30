PPF Group решила продать 2,66% Polymetal в рамках ускоренного букбилдинга

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - PPF Group Петра Келлнера продает на рынке около 2,66% акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

На продажу выставлено 12 млн 541 тыс. 668 акций. Рыночная цена такого пакета - около 200 млн фунтов стерлингов.

Организатором АВВ выступает Morgan Stanley. По итогам сделки доля PPF в компании снизится с 6,5% до 3,8%.

Акции Polymetal, по данным сайта Лондонской биржи, закрылись на отметке 16,15 фунта стерлингов. Потенциальных участников размещения ориентируют на цену от 15,75 фунта до рыночной.

Предыдущее АВВ, которое состоялось менее двух месяцев назад, прошло с небольшим дисконтом к рынку - 3,5%. Цена размещения составила 16 фунтов при рыночной цене на тот момент 16,58 фунта. Было реализовано 1,5% акций Polymetal, при этом продавец не раскрывался, а организатором был Citi.

PPF, в интересах которой действует компания Fodina B.V., берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение 60 дней после сделки.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.