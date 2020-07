Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики: значение Dow Jones снизилось, в то время как S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе.

При этом Nasdaq обновил рекорд, зафиксированный 23 июня.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE), показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

В компании отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Участники рынка в среду также анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта с майских 43,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 49,5 пункта, отмечает Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

"Превысивший прогнозы рост в промышленном секторе является еще одним положительным признаком того, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий", - отметил главный инвестиционный аналитик Plante Moran Financial Advisors Джим Берд, которого цитирует MarketWatch.

Акции Pfizer в среду подорожали на 3,2%.

Росту значения Nasdaq способствовали бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) (+3,7%), NetFlix Inc. (SPB: NFLX) (+6,7%) и Facebook Inc. (SPB: FB) (+4,6%).

Капитализация FedEx Corp. (SPB: FDX) увеличилась на 11,7%. Транспортно-логистическая компания отчиталась о снижении выручки по итогам четвертного финансового квартала до $17,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль сократилась до $2,53 с $5,01 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,58 на акцию при выручке в $16,4 млрд.

Тем временем акции Macy's Inc. (SPB: M) подешевели на 4,4%. Скорректированный убыток сети универмагов за квартал, завершившийся 2 мая, составил $2,03 на акцию и совпал с ожиданиями аналитиков. Выручка упала на 45,2%, до $3,02 млрд, и также совпала с прогнозами.

Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряла в цене 0,2%. Компания сообщила, что снова закроет 30 магазинов в США из-за скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 77,91 пункта (0,3%) - до 25734,97 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 15,57 пункта (0,5%) и составил 3115,86 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,86 пункта (0,95%), завершив торги на отметке 10154,63 пункта.