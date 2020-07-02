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Exxon Mobil предупредила о крупных потерях во II квартале из-за падения цен на нефть

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Exxon Mobil Corp., крупнейшая нефтегазовая компания США, предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале 2020 года.

Добывающее подразделение Exxon потеряло от $2,5 млрд до $3,1 млрд в прошедшем квартале в результате падения цен на нефть и газ. В сфере нефтепереработки потери, вероятно, составили от $800 млн до $1,2 млрд, с учетом снижения маржи нефтепереработки, сообщает компания.

В первом квартале 2020 года Exxon получила прибыль в размере $536 млн в подразделении по добыче нефти и газа и убыток в $611 млн в сфере нефтеперереботки.

Компания зафиксировала чистый убыток в январе-марте впервые за 30 лет, списав стоимость активов на $2,9 млрд. По итогам второго квартала Exxon, вероятно, вновь объявит об убытке.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, чистый убыток Exxon во втором квартале составил $0,55 на акцию ($0,14 на акцию в первом квартале). Аналитики Cowen & Co. прогнозируют убыток в $0,69 на акцию. Компания обнародует финансовую отчетность за апрель-июнь 31 июля.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный спрос на нефть во втором квартале сократился на 18% в условиях пандемии коронавируса и карантинных мер, введенных для ее сдерживания.

Средняя стоимость нефти WTI, по данным FactSet, в минувшем квартале составляла порядка $29 за баррель по сравнению с $46 за баррель в первом квартале, средняя стоимость природного газа - $1,77 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) против $1,87 за 1 млн BTU.

Exxon Mobil США

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