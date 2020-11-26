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Exxon Mobil объявила о сокращении сотрудников в Канаде

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Exxon Mobil планирует до конца 2021 года уволить до 300 сотрудников своих филиалов в Канаде, говорится в компании.

Сокращения коснутся работников подразделений Imperial Oil Limited, ExxonMobil Canada Ltd. и ExxonMobil Business Centre Canada ULC.

"Канада остается важным рынком для Exxon Mobil. Однако сейчас необходимы дальнейшие действия для оптимизации затрат и обеспечения управления корпорацией и ее филиалами в этих беспрецедентных рыночных условиях", - говорится в сообщении.

Ранее Exxon заявила, что проводит глобальную проверку штата, который насчитывает 74 тыс. человек. В том числе в начале октября компания анонсировала сокращение порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года, а также предложила добровольные увольнения сотрудникам в Австралии. В США Exxon Mobil намерена уволить 1,9 тыс. сотрудников. Предполагается, что основная часть увольнений затронет управленческие офисы в Хьюстоне. Увольнения будут проходить как на добровольной основе, так и принудительно.

Exxon осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями более чем в 20 НПЗ и химических заводах по всему миру.

Exxon Mobil Канада

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