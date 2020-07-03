Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 869 739+175 679

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавируса.

Индикатор вырос до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Спрос на услуги, как и предложение, восстанавливаются, поскольку ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем, отмечает главный экономист Caixin Ван Чжэ. В то же время, сохраняются проблемы с занятостью, на восстановление которой потребуется время, говорят эксперты.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

Китай

Новости по теме

Новости

Бывший топ-менеджер ВТБ возглавил правление крупнейшего банка Крыма

Бывший топ-менеджер ВТБ возглавил правление крупнейшего банка Крыма

В службе ВТБ-онлайн произошел сбой

Бизнес увидел риск "замкнутого круга" в проекте постановления правительства по СЗПК

Цена "корзины" ОПЕК обновила максимум за четыре месяца

Экономический кризис

В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию

В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
Экономический кризис

Новак спрогнозировал восстановление спроса на углеводороды в мире только к концу 2021 г.

Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств

Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

Поставки СПГ в Европу в июне снизились после 2,5 лет роста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');