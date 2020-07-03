Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавируса.

Индикатор вырос до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Спрос на услуги, как и предложение, восстанавливаются, поскольку ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем, отмечает главный экономист Caixin Ван Чжэ. В то же время, сохраняются проблемы с занятостью, на восстановление которой потребуется время, говорят эксперты.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.