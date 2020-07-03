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В Китае за сутки выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом, из них пять больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев два зарегистрированы в Пекине, три "импортированы": Шанхай и провинции Ляонин и Юньнань.

За предыдущие сутки были выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом: три активных и два бессимптомных. Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, два ввезены.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 542 активных случаев заражения, из них 1 923 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены десять новых случаев заболевания, девять – в Гонконге и один – на Тайване. С начала пандемии зарегистрированы 1 736 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 242 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 448 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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