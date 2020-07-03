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Средний чек на авиабилеты в России снизился в 3,5 раза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России средний чек на покупку авиабилетов в период с 10 по 22 июня составил 3 437 рублей, что в 3,5 раза ниже, чем в феврале и марте - до введения связанных с коронавирусом ограничений авиасообщения с другими странами, сообщает в пятницу пресс-служба ВТБ.

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ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику среднего чека и числа покупок авиа- и железнодорожных билетов после смягчения связанных с пандемией ограничений в России и отмены режима самоизоляции в Москве. Отмечается, что до введения ограничений средний чек на покупку авиабилетов составлял 11 854 рубля.

Средний чек на покупку железнодорожных билетов в июне вырос на 3% по сравнению с февралем-мартом и составил примерно 730 рублей.

Число покупок авиабилетов с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 17%, а покупки билетов на поезда в июне почти вернулись к значениям до введения ограничений (на 2% ниже). При этом по сравнению с периодом жестких ограничений - с 30 марта по 11 мая - в период с 10 июня по 22 июня покупки билетов на самолеты выросли более чем в четыре раза, а число купленных ж/l билетов выросло в 2,6 раза.

ВТБ

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