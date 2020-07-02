Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Росавиация распространила телеграмму о продлении запрета на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 г., сообщила газета "РБК" и подтвердил источник "Интерфакса" в авиаотрасли.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19, пояснил источник РБК в правительстве. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Два источника "Интерфакса" в отрасли при этом назвали телеграмму технической. То есть если правительство примет решение о возобновлении рейсов в июле - например, как это обсуждается, в страны СНГ - то Росавиация выпустит соответствующую телеграмму.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в правительстве обсуждают перезапуск полетов в СНГ с июля, в страны дальнего зарубежья - не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидситуации в той или иной стране, уточнял собеседник. Начать возобновления международных рейсов со стран СНГ также предлагала Росавиация.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил журналистам 30 июня, что ведомство допускает возобновление полетов в страны Содружества раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не назвал.

Росавиация Коронавирус

Новости по теме

Новости

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов
Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Изменение Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Изменение Конституции

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');