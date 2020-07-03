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Сбербанк заявил о намерении обанкротить владельцев НПЗ под Новосибирском

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в пятницу разместил на портале "Федресурс" уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО "ВПК-Ойл" (Грозный), владеющего Коченевским НПЗ в Новосибирской области.

Сумма требований банка не уточняется. В картотеке арбитражных дел отсутствует информация о судебных тяжбах между сторонами.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в залоге у Сбербанка находится имущество "ВПК-Ойла" по 44 договорам.

Сбербанк 3 июля также разместил на "Федресурсе" аналогичное уведомление о намерении потребовать банкротства единственного собственника "ВПК-Ойла" - ООО "Стандарт-Ойл".

Как сообщалось, с февраля 2020 года ООО "ВПК-Ойл" получило несколько исков от топливных компаний с требованиями о взыскании долгов. Так, в мае Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с компании по двум заявлениям московского ООО "Руно-Ресурс" совокупно 947,3 млн рублей предоплаты и пени за несостоявшиеся поставки. На рассмотрении суда находится еще один аналогичный иск "Руно-Ресурса" – на 458,4 млн рублей.

В июне суд обязал "ВПК-Ойл" вернуть томскому заказчику - ООО "Стандарт-Трейд" - 186,6 млн рублей за предоплаченный, но не поставленный газойль.

В производстве арбитражных судов находятся иски и других топливных компаний к ООО "ВПК-Ойл". Так, ООО "Евротэк" (Кемеровская область) требует взыскать 300 млн рублей долга по договору поставки, ПАО "СИБУР Холдинг" - 408,7 млн рублей.

Коченевский НПЗ с 2016 года реализует программу модернизации: запустить производство дизельного топлива класса "Евро-5" планировалось во втором полугодии 2020 года, а позже – производство бензина того же стандарта. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 9,3 млрд рублей.

Сырье для предприятия поставляют с Верх-Тарского месторождения НК "Нефтиса", "Русснефть" и ООО "Энерго Ресурс".

ООО "ВПК-Ойл" в 2019 году получило 566,2 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 161,2 млн рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 3%, до 20,4 млрд рублей. Единственным собственником компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", является ООО "Стандарт-Ойл", принадлежащее АО "Ойл-Логистик" (оба - Новосибирск).

В начале декабря 2019 года ООО "ВПК-Ойл" приняло решение о смене места регистрации с рабочего поселка Коченево в Новосибирской области, где расположен завод, на город Грозный Чеченской республики.

Сбербанк ВПК-Ойл Чечня

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