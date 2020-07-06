Костин выдвинут в совет директоров "Ростелекома"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил список кандидатур в новый состав совета, в него может войти председатель правления ВТБ Андрей Костин, следует из материалов оператора.

ВТБ принадлежит около 8,4% оператора, эта доля была получена в рамках сделки по продаже доли Tele2 "Ростелекому".

Помимо Костина, в совет директоров могут войти вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, предправления "Согаза" Антон Устинов, а также председатель совета Фонда общественных интересов "Яндекса" Елена Шмелева.

Как следует из материалов "Ростелекома" в список кандидатур не включены советник главы "ВЭБ Капитала" Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и два экс-министра связи – Николай Никифоров и Константин Носков.

Остальных членов совета директоров акционерам предлагается переизбрать без изменений. В текущем составе представлены президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-глава "Связьинвеста" и председатель набсовета ГК "Автодор" Вадим Семенов, гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский, зампред ВЭБ.РФ Алексей Иванченко, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Собрание акционеров "Ростелекома" пройдет 7 августа, дата закрытия реестра для участия в нем – 14 июля.

Помимо ВТБ, акциями "Ростелекома" владеет государство в лице Росимущества (38,2%), АО "Телеком Инвестиции", связанная с ВТБ и консорциумом инвесторов Tele2 (20,98%), ВЭБ.РФ (3,36%), ООО "Мобител" (0,38%). Free float составляет 28,64%.