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Костин и Чернышенко вошли в совет директоров "Ростелекома"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В совет директоров "Ростелекома" вошли предправления ВТБ Андрей Костин (банку принадлежит около 8,4% оператора), вице-премьер Дмитрий Чернышенко, предправления "СОГАЗа" Антон Устинов, а также председатель совета Фонда общественных интересов "Яндекса" Елена Шмелева.

Новый состав совета утвердили акционеры компании на годовом собрании.

Из совета вышли два бывших министра связи - Николай Никифоров и Константин Носков, а также советник главы "ВЭБ Капитала" Рубен Аганбегян и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

В совете остались президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-глава "Связьинвеста" и председатель набсовета ГК "Автодор" Вадим Семенов, гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский, зампред ВЭБ.РФ Алексей Иванченко, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Помимо ВТБ, акциями "Ростелекома" владеет государство в лице Росимущества (38,2%), АО "Телеком Инвестиции", связанная с ВТБ и консорциумом инвесторов Tele2 (20,98%), ВЭБ.РФ (3,36%), ООО "Мобител" (0,38%). Free float составляет 28,64%.

Ростелеком Михаил Осеевский ВТБ Андрей Костин Дмитрий Чернышенко Николай Никифоров

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