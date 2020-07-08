Рынок акций РФ в среду умеренно просел вслед за Европой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно просел по индексам вслед за фондовой Европой на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения COVID-19; сдерживала откат стабилизация индексов и нефти в США, несмотря на негативную статистику Минэнерго по запасам нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2815,83 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1245,54 пункта (-0,2%); основные "фишки" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 71,22 рубля (-0,25 рубля).

В лидерах отката из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год выступили рублевые акции "Мобильных телесистем" (-5,5%, до 318,95 рубля; дивиденды - 20,57 рубля на акцию).

Также подешевели бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-1,6% и -1,4% "префы"), "Ростелекома" (-1,6%), ВТБ (-1,2%), "Башнефти" (-1,1%), "Мечела" (-1,1%), "Магнита" (-1%), Сбербанка (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%).

Выросли бумаги АФК "Система" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%, до 18,928 тыс. рублей), "Россетей" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "РусАла" (+1%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%).

Акции "Норникеля" практически полностью восстановились после падения на 5% в понедельник на новостях об оценке Росприроднадзором ущерба водным объектам от аварии в Норильске в 147,046 млрд рублей.

В среду "Норникель" сообщил, что оспорит размер вреда, подсчитанный Росприроднадзором. ГМК также подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, при этом глава "Норникеля" Владимир Потанин предложил организовать совместную работу с Росприроднадзором по восстановлению окружающей среды.

ИК "Ренессанс Капитал" добавила GDR АФК "Система" в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков, GDR "Системы" остаются недооцененными, так как рынок все еще игнорирует стоимость непубличных активов в портфеле компании.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, пессимизма мировым рынкам добавили заявления ЕС о том, что на восстановление экономики крупнейшего в мире торгового блока потребуется больше времени, чем можно было предположить.

Рынок акций РФ в среду продолжил сползать вниз, инвесторы ожидают новых катализаторов, в числе прочих одним из таковых может стать начало сезона отчетности за второй квартал, который стартует на будущей неделе. Продолжающийся интерес к китайским ценным бумагам на волне надежд на устойчивое восстановление экономики КНР поддерживает акции компании российского горно-металлургического сектора, особенно производителей стали и промышленных металлов, полагает аналитик.

По словам главного инвестиционного стратега "Открытие Брокер" Константина Бушуева, сезон отчетов компаний за I квартал закончен, а операционные данные за II квартал начнут поступать на рынок только во второй декаде июля. Ситуация с возмещением экологического ущерба ГМК в целом успокоилась, акции второй день выкупают. Российский рынок акций ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек, после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля.

Китайские акции утром показали продолжение агрессивного взлета. При этом МИД Китая заявил США, что сядет за стол переговоров для заключения нового договора по ядерным вооружениям, только если США кратно сократят объемы своего ядерного вооружения до китайского уровня. После такой риторики вполне вероятно, что Штаты захотят опять усилить давление на экономику Поднебесной.

Уже на следующей неделе на рынок начнут поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции выйдут на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень). Сезон отчетов американских компаний за II квартал стартует 14 июля с отчетов Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В целом, надо понимать, рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы финансовые рынки ждет снижение активности торгов, отмечает Бушуев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Норникеля" в последние дни находятся под воздействием новостей, связанных с аварией на ТЭЦ-3. В среду стало известно, что компания намерена оспорить оценку ущерба Росприроднадзора от аварии (около 148 млрд руб.).

Внешний фон в среду оказался неоднозначным. Торги в США начались повышением трех основных индексов. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что деловая активность в стране не будет приостановлена, несмотря на вспышку коронавируса. При этом ранее на неделе представители ФРС предупреждали о рисках более медленного восстановления экономики. Инвесторы так или иначе не теряли веры в лучшее.

На нефтяном рынке настрой нейтральный. Данные по запасам нефти в США от Минэнерго оказались хуже прогнозов, но цены удержались чуть ниже июньского пика $43,96 за баррель Brent.

Индексы МосБиржи и РТС остались в краткосрочных диапазонах 2800-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов соответственно. Инвесторы покупают акции лишь выборочно, а сил для уверенного роста "широкому рынку" пока не хватает. Участники рынков не спешат осуществлять сделки по рисковым активам ввиду усиления рисков распространения коронавируса, которые отражались в том числе в росте стоимости золота. В четверг рынки может порадовать статистика по инфляции в Китае и недельные данные по заявкам на пособия по безработице в США. "Быки" стараются держаться, но вирусная обстановка остается напряженной. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2790-2870 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, дивидендный сезон находится в самом разгаре, также инвесторы следят за историей с компенсацией ущерба со стороны "Норильского никеля" в размере около $2 млрд. Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил организовать совместную работу с Росприроднадзором, другими государственными организациями и независимыми экспертами для выработки эффективных мероприятий по восстановлению окружающей среды. Такая работа может быть организована как в рамках межведомственной комиссии, созданной приказом Минприроды России, так и в специально созданной рабочей группе. Возможно, таким образом Потанин дает понять, что компания готова пойти на любое сотрудничество с государственными органами, чтобы по возможности сократить сумму выплат, первоначально назначенных Росприроднадзором. Компания будет оспаривать размер вреда от ЧП в Норильске, несмотря на свое подтверждение обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Из других новостей можно отметить планы "Мосбиржи" после запуска торгов первыми 50 акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500 в 2020 году добавлять каждые три месяца по 70 новых иностранных инструментов. Планируется, что первые 20 акций из индекса S&P 500 начнут торговаться в дневную и вечернюю сессию ориентировочно с 17 августа, а второй транш из еще 30 бумаг намечен на ноябрь 2020 года. Торги будут осуществляться в рублях, дивиденды на акции будут выплачиваться в долларах. Один лот равен одной акции, шаг цены - 1 рубль, цикл расчета - "Т+2", отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, на глобальных площадках продолжается волнообразная динамика. После роста аппетита к рисковым активам в понедельник, к середине недели настроения ухудшились. Правительство Австралии приняло решение ввести повторный карантин в Мельбурне (второй по величине город страны) на 6 недель в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Кроме того, в трех штатах США (Техас, Аризона и Калифорния) власти ввели новые ограничительные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом. И хотя в отсутствие общенациональных локдаунов рынки реагируют на данную тему весьма умеренно, в ближайшие дни волатильность на глобальных площадках останется повышенной, а тема коронавируса продолжит ограничивать настроения инвесторов.

Из факторов, которые могут поддержать настроения, стоит выделить сообщения о новом пакете поддержки американской экономики. Пока никакой конкретики по данному вопросу нет, но президент США Дональд Трамп и представители ФРС говорили о том, что американская экономика нуждается в новом пакете экономических стимулов. В случае появления более конкретных сообщений по данному вопросу аппетит к рисковым активам может получить краткосрочную поддержку, считают эксперты.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,2%), но вновь растет Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Поддержку рынкам акций в регионах мира оказывают беспрецедентные меры, принятые центральными банками и государствами стран мира для стимулирования роста экономики. В то же время давление оказывают опасения о том, что оптимизм может быть чрезмерным на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых частях США и ряде стран мира.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Нефть

Нефть Brent стабилизировалась вблизи отметки $43 за баррель на фоне неоднозначной статистики Минэнерго США: данные показали рост запасов нефти за неделю на 5,654 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25-3,7 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 4,8 млн баррелей при прогнозах роста на 0,55 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $43,05 за баррель (-0,1% и -0,1% во вторник), августовская цена WTI - $40,6 за баррель (-0,1% и -0,02% накануне).

В то же время у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год бумаги "Энел Россия" (-7,2%, до 0,9625 рубля; дивиденды - 0,085 рубля на акцию), также просели АДР Qiwi (-5%), GDR X5 Retail (-2,7%), акции "ТГК-1" (-2,4%).

Выросли акции "Мостотреста" (+6,6%), ПАО "Лензолото" (+5%), ПАО "Южуралникель" (+4,7%), "АЛРОСА-Нюрба" (+2,6%), "Селигдара" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,77 млрд рублей (из них 8,567 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,191 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ", 6,389 млрд рублей - на "Норникель").