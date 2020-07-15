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Совет директоров "Норникеля" учел предложение сменить менеджмент компании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" принял во внимание предложение акционера компании - "РусАла" - и рассмотрит их на предстоящем заседании, заявил председатель совета Гарет Пенни. Его комментарий распространил представитель компании.

Авария на ТЭЦ в Норильске

14 июля "РусАЛ" в связи с последними авариями предложил совету директоров "Норникеля" через резолюцию потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и "изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности".

Дата рассмотрения советом этих предложений пока не назначена. Ближайший совет директоров "Норникеля" должен состояться 20 июля, но в его повестке - утверждение лимитов и контрагентов по сделкам.

Совет директоров "Норникеля" активно участвует в рассмотрении вопросов экологической ситуации в Норильске, в частности, по вопросу разлива нефтепродуктов 29 мая, сообщил Пенни. Пять независимых директоров "Норникеля" (этого статуса недавно лишились номинированные "РусАлом" Максим Полетаев и Николай Абрамов, назначенные на исполнительные должности в алюминиевой компании. - ИФ.) во главе с Пенни сформировали целевую группу по экологии; проблематика регулярно рассматривалась на заседания совета.

Совет директоров полон решимости эффективно и своевременно устранять последствия разлива топлива, а также другие возникающие экологические проблемы, говорится в комментарии. "Мы по-прежнему настроены на то, чтобы обеспечить прозрачное и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы "Норникель" оставался стабильным бизнесом, демонстрируя наилучшие результаты на международном уровне, ведя операционную деятельность безопасно с точки зрения экологии и эффективно", - заявил Пенни.

В совет директоров "Норникеля" входит 13 человек. Композиция совета определена соглашением акционеров, заключённым в конце 2012 года. "Интеррос" Владимира Потанина и "РусАл" номинируют по 4 члена совета, Crispian Романа Абрамовича и его партнеров - 1. В состав также входят 3 независимых директора, предложенные "Интерросом", "РусАлом" и Crispian. Еще один член совета директоров представляет миноритарных акционеров "Норникеля".

Разлив топлива в Норильске

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РусАЛ Норникель Владимир Потанин Норильск Гарет Пенни

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