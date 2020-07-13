Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что у правительства есть "исторический шанс" кардинально решить жилищный вопрос в России, и призвал чиновников его не упустить. Он заявил об этом на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Путина, решить жилищный вопрос в масштабах страны возможно, несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас "не очень устраивают", поскольку существует перспектива их увеличения.

"У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс, - сказал он и обратился к профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину. - Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом и вас как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание".

"Вы назвали, 5 млн семей могут получить (жилье. - ИФ.) к 2026 году, ну, это так реалистично абсолютно, но мне кажется, можно и большего добиться. Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал президент.