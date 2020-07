Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

Французская JCDecaux продала свои 25% в операторе основному владельцу группы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Французская JCDecaux вышла из российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor, продав свои 25% основному владельцу группы, пишет РБК со ссылкой на три источника. У крупнейшего игрока на российском рынке не осталось иностранных собственников, констатировало издание.

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил, что долю JCDecaux выкупило ООО "Стинн", которое в минувшем октябре консолидировало 48,57% группы. Теперь у "Стинна" 73,57% в операторе, оставшиеся 26,43% - у ВТБ.

Сумму сделки Мирзоян не назвал. Источник, близкий к одному из акционеров Russ Outdoor, уточнил, что пакет JCDecaux был выкуплен исходя из прошлогодней оценки всего бизнеса Russ Outdoor примерно в 9 млрд рублей. То есть, по его словам, пакет в 25% мог стоить до 2,25 млрд рублей. Когда "Стинн" в октябре 2019 года выкупил 48,57% Russ Outdoor у группы миноритариев, JCDecaux получила опцион продать свою долю, рассказывали ранее источники РБК на рекламном рынке.

JCDecaux пришла на рекламный рынок России в 2006 году. Ее СП с чешской BigBoard Group принадлежал оператор наружной рекламы BigBoard.

Еще в 2008 году JCDecaux чуть не стала основным владельцем Russ Outdoor (тогда - News Outdoor): компания обсуждала покупку компании с группой Руперта Мердока, распродававшего российские активы, но тогда сделка сорвалась из-за кризиса. Летом 2011 года 79% Russ Outdoor у News Corp. Мердока выкупил пул инвесторов во главе с "ВТБ Капиталом", который выступил стратегическим инвестором. В числе других совладельцев оказались Alfa Capital Partners и основатель телеканала СТС Питер Герви. В 2012 году JCDecaux договорилась о покупке 25% компании у "ВТБ Капитала", Герви и менеджмента рекламного оператора. Бизнес BigBoard вошел в уставный капитал нового актива.

ВТБ в отчетности за 2018 года оценивал справедливую стоимость своей доли в Russ Outdoor (26,43%) в 1,9 млрд рублей, что соответствует оценке 7,2 млрд руб. за 100% без учета премий за размер пакета.

В отчете за 2019 год ВТБ реклассифицировал свою инвестицию в Russ Outdoor после того, как у компании появился доминирующий акционер. В октябре группа "утратила существенное влияние на инвестицию в Out of Home B.V. (юрлицо Russ Outdoor. - ИФ.) из-за изменений в корпоративном управлении", писал ВТБ. Теперь группа классифицирует свою долю в Out of Home B.V. не как инвестицию в ассоциированную компанию, а как активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

"В четвертом квартале 2019 года в отношении компании Russ Outdoor произошла сделка, в рамках которой оператор наружной рекламы "Вера-Олимп" приобрел существенный пакет акций группы Russ Outdoor, после чего ВТБ изменил метод отражения своей доли в данном активе в отчетности по МСФО. Мы удовлетворены развитием бизнеса компании и оцениваем участие в капитале Russ Outdoor как выгодную инвестицию для банка", - поясняли тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Бенефициары "Вера-Олимпа" - Бекхан Барахоев, Роберт и Леван Мирзояны (они же контролируют ООО "Стинн"), говорил ранее "Коммерсанту" гендиректор компании Дмитрий Дюмин. Кроме Russ Outdoor, "Вера-Олимп" в прошлом году приобрела еще одного крупного игрока рынка, рекламного подрядчика РЖД "Лайса".