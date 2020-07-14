Туроператоры пообещали за 2-4 недели после открытия границ возобновить продажи туров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж после открытия границ восстановятся в полном объеме максимум в течение месяца, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Те страны, которые уже сейчас готовы принимать наших туристов, с ними будут намного проще и быстрее восстанавливаться продажи, чем с остальными. Восемь стран в приоритете, по ним продажи могут развернуться в течение недели. По остальным зависит от стран, от того, когда будут открываться консульства и других условий. В среднем, думаю две-три, максимум четыре недели понадобится для развернутого масштабного восстановления нормальных продаж по зарубежным направлениям", - сказала она.

Ранее эксперт сообщила, что восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов "хоть завтра". Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Почти во всех странах у туристов будут требовать справки об отсутствии коронавируса, измерять температуру и брать тесты на границе.

Отвечая на вопросы журналистов, она добавила, что после открытия Турции завышения цен не будет.

"Уже прошла информация, что Турция готова за счет хоть каких-то гостей покрыть убытки индустрии, но все понимают, что, если будут завышенные цены, наши туристы не поедут. Пандемия нанесла урон финансовому благосостоянию россиян. Я думаю, что если цены и повысятся, то в пределах 10%, что не будет ощутимо для туристов", - добавила она.