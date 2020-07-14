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В АТОР назвали восемь стран, готовых принимать российских туристов "хоть завтра"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Восемь стран на данный момент официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом", - сказала она.

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По словам Ломидзе, большинство из этих стран требуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса. В этих странах также будут измерять температуру туристам при пересечении границы.

"Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь", - подчеркнула она.

"К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список", - добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что одна из особенностей нынешнего туристического сезона - отсутствие предварительной информации. "Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов", - сказала эксперт.

АТОР Майя Ломидзе

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