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В Utair увидели в новой стратегии "Аэрофлота" риски монополизации авиарынка

В Utair увидели в новой стратегии "Аэрофлота" риски монополизации авиарынка
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Реализация новой стратегии развития группы "Аэрофлот" может привести к монополизации рынка, считает вице-президент по управлению сетью и парком Utair Дмитрий Белоконь.

Как он заявил ходе онлайн-конференции "Перезапуск воздушного транспорта", если объявленная стратегия будет реализована, то "только группа "Аэрофлот" будет летать".

Вместе с тем он выразил неуверенность, что "это хорошо для государства, и что этому дадут произойти". "Поэтому думаю, в скором будущем - это лично мое мнение, не хочу никого задеть или обидеть - мне кажется, стратегия "Аэрофлота" еще разочек поменяется на нашем веку, в горизонте пяти лет", - добавил Белоконь.

Новая стратегия

Новую стратегия развития "Аэрофлота" глава компании Виталий Савельев представил премьеру Михаилу Мишустину в минувший вторник. Ожидается, что к 2028 году группа доведет свой пассажиропоток до 130 млн человек - в прошлом году он был на уровне 60,7 млн, а все российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров.

В России"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30""Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"Читать подробнее

Стратегия также предполагает трансформацию бизнеса трех из четырех компаний группы - "Аэрофлота", "России" и "Победы". Головной "Аэрофлот" продолжит работать в премиальном сегменте и планирует стать пятизвездочной компанией по стандартам агентства Skytrax (сейчас у него 4 "звезды"). Он при этом хочет сосредоточиться на дальних маршрутах, передав почти весь среднемагистральный флот низкобюджетной "Победе". У обеих компаний к 2028 году будет по 170 самолетов, но "Аэрофлот" планирует перевозить 35-40 млн человек, а "Победа" - 55-65 млн, став, таким образом, крупнейшей авиакомпанией страны (в 2019 г. была четвертой). За счет этого, по оценке руководства "Аэрофлота", цены на билеты в эконом-классе упадут на 30%. "Россия" должна будет сосредоточиться на социальных направлениях, в частности, "плоских" тарифах, и на эксплуатации отечественной авиатехники (235 из 250 самолетов).

По мнению Белоконя, при реализации стратегии "Победа" будет вынуждена перейти из "Внуково" в "Шереметьево", где базируется "Аэрофлот".

"Иначе "Аэрофлот" с моделью пятизвездочной компании, которая будет возить на больших самолетах в Европу и страны всего мира, иначе кто же ему будет подвозить (пассажиров - ИФ) в "Шереметьево"? Или наоборот - мы тогда вынуждены будем перейти в "Шереметьево", чтобы помогать "Аэрофлоту" возить этих самых пассажиров по всей стране", - сказал вице-президент Utair.

Utair Аэрофлот

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