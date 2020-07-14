"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

Программа до 2028 года предполагает рост пассажиропотока и снижение цены в эконом-классе на 30%

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину новую стратегию группы до 2028 года.

Неофициальное название стратегии - "30/30". По предыдущей стратегии к 2023 году "Аэрофлот" планировал довести свой годовой пассажиропоток до 100 млн человек (в 2019 году перевезено 60,7 млн) - теперь он рассчитывает, что к 2028 году показатель вырастет до 130 млн человек. Вторая "тридцатка" означает, что на 30% будут снижены цены на билеты в эконом-классе, пояснил Савельев.

Стратегия предполагает трансформацию бизнеса трех из четырех компаний группы - "Аэрофлота", "России" и "Победы", отметил топ-менеджер.

"Мы хотим (премиальную авиакомпанию - ИФ) "Аэрофлот" в новой стратегии сосредоточить на дальнемагистральных рейсах, чтобы сделать из нее "пятизвездочную" компанию. И "Победа", встав на маршруты "Аэрофлота", существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов. А компанию "Россия" - сосредоточить на социальных направлениях, в частности, "плоских тарифах", и на эксплуатации отечественной техники. Потому что "Аэрофлот" будет оперировать только дальнемагистральным флотом", - отметил Савельев.

Про дальневосточную компанию группы - "Аврору" - Савельев почти ничего не сказал. "Мы ею управляем отдельно", - лишь упомянул он. Ранее СМИ сообщали, что "Аэрофлот" ведет переговоры о продаже своего пакета в "Авроре" (51%) ее второму акционеру - правительству Сахалинской области.

"Как будет выглядеть эта картинка к 2027-2028 годам? "Аэрофлот" сосредоточится на "пятизвездочной" компании и будет оперировать флотом в 170 воздушных судов. У нас будет 35-40 млн пассажиров. Это соответствует как раз "пятизвездочным" компаниям, которые сегодня оперируют на рынке, - сообщил Савельев. - "Победа" же будет перевозить 55-65 млн пассажиров. И это очень существенно, если говорить о цене. Она будет оперировать уже среднемагистральным флотом примерно в 170 машин".

У авиакомпании "Россия" будет 250 самолетов, из которых 235 - отечественного производства. "Конечно, если МС-21 будет успешной машиной - а мы в это верим и надеемся, - мы ее будем в "Аэрофлоте" также использовать. Пока мы просто даем возможность получить опыт и наработать практику", - сказал Савельев.

"И highlights - глобальные показатели. Мы реально говорим о том, что снижение средних цен будет примерно на 30% в экономклассе, потому что сегодня этот факт зафиксирован: "Победа" летает дешевле всех на рынке, - добавил глава "Аэрофлота". - Рост капитализации будет существенный. И это факт, потому что "Победа" будет основным драйвером этого. Рост прибыли также будет существенным, и тогда можно будет говорить о дивидендах и тех вопросах, которые группа компаний может решать для России, в частности, для наших россиян".

Мишустин назвал представленные планы "продуманными". "Стратегия, которую вы на сегодняшний день имеете, мне кажется, очень может быть эффективной. И думаю, что меры, которые мы наметили, дадут возможность "Аэрофлоту", как вы сказали, войти в десятку самых крупных авиакомпаний мира", - заключил премьер.

Действующая стратегия развития группы "Аэрофлот" до 2023 г. утверждена в 2018 г. Ее основная цель - региональная экспансия: создание авиабаз в аэропортах Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отведена особая роль: из него "Аэрофлот" собирался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой. Всего к 2023 году "Аэрофлот" планировал увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.