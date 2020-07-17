Пост главы набсовета ВЭБа перестанет быть по умолчанию "премьерским"

Здание Внешэкономбанка на проспекте Сахарова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство хочет изменить порядок назначения председателя наблюдательного совета ВЭБа: впервые эту должность сможет занимать не только премьер.

Кабинет министров принял решение о внесении ряда изменений в закон о ВЭБе, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила госкорпорация. В частности, в нем предлагается изменить порядок назначения председателя наблюдательного совета - эту должность сможет занимать назначаемое правительством лицо, как члены кабинета министров, так и независимые директора. Сейчас в набсовете ВЭБа независимых директоров нет, в него входят только чиновники и глава госкорпорации.

Председателем набсовета госкорпорации до сих пор всегда выступал действующий премьер, в разные годы должность главы набсовета занимали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, сейчас - Михаил Мишустин.

Также правительство предлагает закрепить полномочия нового инвестиционного комитета при набсовете ВЭБа.

Правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестиционных проектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы ВЭБа. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с новым рабочим органом - инвестиционным комитетом, говорится в сообщении госкорпорации.

При этом наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться набсоветом.

Изменения в законе призваны повысить эффективность, самостоятельность организации и сократить сроки принятия решений, что особенно важно в период восстановления экономики, отмечается в сообщении ВЭБа. Если наблюдательный совет собирался раз в квартал, то правление и инвестиционный комитет ВЭБ.РФ могут рассматривать вопросы чаще, поясняет госкорпорация.

Ранее о том, что при набсовете ВЭБа появится инвестиционный комитет, а полномочия правления госкорпорации будут расширены, сообщали источники "Интерфакса". Новый комитет создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с инвестдеятельностью госкорпорации, одобрением проектов с ее участием, безвозмездной передачей имущества в казну РФ, отмечал один из собеседников агентства. Также комитет будет готовить рекомендации для правления относительно сделок по покупке или продаже имущества.