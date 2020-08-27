Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 24 176 836+287 686

РБК узнал о скорой замене Мишустина на посту главы набсовета ВЭБа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБа может возглавить вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к набсовету госкорпорации, и три источника, близких к правительству. Сейчас советом руководит премьер-министр Михаил Мишустин.

По сведениям издания, среди кандидатов на этот пост также рассматривались первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин.

До недавних пор набсовет ВЭБа всегда возглавлял действующий премьер. Однако в августе закон о ВЭБе был изменен, и эта должность перестала быть "по умолчанию" премьерской. Теперь председателя набсовета будет назначать правительство сроком на пять лет, он сможет совмещать эту должность с госслужбой.

Сейчас в набсовет ВЭБа входят первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников. По должности членом набсовета является глава ВЭБа Игорь Шувалов.

ВЭБ правительство Дмитрий Григоренко Михаил Мишустин Андрей Белоусов Максим Орешкин

Новости по теме

Новости

Предварительной версией задымления на уральской шахте назвали возгорание кабеля

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Около 200 горняков эвакуированы из шахты на Урале из-за задымления

Ливни повредили культурный центр наукограда Циолковский в Приамурье

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В ингушской Назрани взорвалась машина

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в десятки миллиардов

Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

Что произошло за день: среда, 26 августа

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');