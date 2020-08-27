РБК узнал о скорой замене Мишустина на посту главы набсовета ВЭБа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБа может возглавить вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к набсовету госкорпорации, и три источника, близких к правительству. Сейчас советом руководит премьер-министр Михаил Мишустин.

По сведениям издания, среди кандидатов на этот пост также рассматривались первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин.

До недавних пор набсовет ВЭБа всегда возглавлял действующий премьер. Однако в августе закон о ВЭБе был изменен, и эта должность перестала быть "по умолчанию" премьерской. Теперь председателя набсовета будет назначать правительство сроком на пять лет, он сможет совмещать эту должность с госслужбой.

Сейчас в набсовет ВЭБа входят первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников. По должности членом набсовета является глава ВЭБа Игорь Шувалов.