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ВТБ привлечет 250 роботов к операциям с клиентами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций, к 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых помощников, к концу 2022 года - 250 роботов, говорится в сообщении банка.

Предполагается, что этот проект позволит сократить количество рутинных операций, в том числе, по обработке документов и вводу данных, а также снизить стоимость процессов соответствующих этапов в три-четыре раза и ускорить их.

Сотрудники банка сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников. Внедрение робота будет занимать около двух-трех месяцев. Сейчас свыше 15 сотрудников банка проходят обучение для такой работы.

"Роботизация - важная часть стратегии цифровой трансформации ВТБ. В конечном счете все наши проекты направлены на улучшение качества сервисов для клиентов. Фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. Также мы выявим неоптимальные процессы, усовершенствуем их, оптимизируем затраты и снизим уровень операционных рисков", - приводятся слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Вадима Кулика в сообщении.

В период пандемии ВТБ за три недели внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, он обрабатывает до 1,5 тыс. заявок в день.

ВТБ Вадим Кулик

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