Задержки платежей усилились в апреле до рекордного с 2015 года уровня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Покупатели в нерабочем апреле начали медленнее оплачивать счета, но в целом уровень расчетов оставался выше кризисного 2015 года, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля счетов, оплаченных в срок, снизилась в апреле на 10,8 процентных пункта до 54,6% против 47-50% в 2015 году.

Доля счетов, оплаченных с просрочкой более чем на 60 дней, увеличилась в апреле в три раза по сравнению с первым кварталом и достигла 26,1%. До этого рекордно низкий уровень платежной дисциплины был зафиксирован во втором и третьем квартале 2015 года, когда доля таких счетов достигала соответственно 25 и 23%.

В то же время доля счетов, просроченных на срок до 60 дней снизилась по сравнению с первым кварталом на 6,7 процентных пункта до 19,3% против 27-28% в 2015 году.

Доля "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла на 1,7 процентных пункта до 7,5% по сравнению с первым кварталом, но остается ниже уровней 2015 года. Тогда эта доля достигала рекордно высоких 9,1%.

"Динамика роста просрочек на срок более 30 дней может стать более заметной в конце второго квартала – начале третьего квартала 2020", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование" Алексей Безденежных.

По состоянию на конец апреля существенный рост просрочек был отмечен в таких секторах как электроника (в сегменте крупной офисной техники, бытовой техники), нефтехимия и строительство. Среди наиболее устойчивых отраслей Алексей Безденежных выделяет фармацевтику и пищевую промышленность, товары гигиены и первой необходимости. При этом особенно уверенно себя чувствуют те компании, которые задолго до пандемии отдавали приоритет развитию интернет торговли и во время карантина смогли сохранить объем торгового оборота и даже увеличить его за счет конкурентов, у которых такие возможности для интернет торговли отсутствуют.

Восстановление уровня расчетов не будет быстрым, следует из проводившегося в середине апреля опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, почти 21% компаний оценили свое финансовое положение как критическое и ещё 13% - как близкое к критическому.