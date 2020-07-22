Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Он отчитался о мерах поддержки пострадавшим от кризиса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Reuters

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Борьба с бедностью остается первостепенной задачей правительства, несмотря на риски, возникшие для экономики страны на фоне глобальных вызовов, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он представляет депутатам свой первый отчет о работе правительства.

Он напомнил, что эта тема находится и на особом контроле у президента России.

По словам премьера, кризис затронул всех - упали доходы людей, серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли.

"Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Мы обязаны были о них позаботиться. В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно", - отметил он.

Мишустин рассказал, что сроки рассмотрения и согласования документов в правительстве сократили до двадцати четырех часов, а для запуска всех программ поддержки граждан и экономики чиновники значительно смягчиио бюджетную политику.

"При снижении доходов расходы не сокращали. Напротив - они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавируса", - отчитался он.

Правительство выделило более 600 млрд рублей на различные формы поддержки семей с детьми, напомнил премьер.

"Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около 3 миллионов человек", - сообщил премьер.

Для поддержки тех, кто остался без работы до начала коронавируса, правительство продлило на три месяца выплату пособий. По словам Мишустина, чиновники "максимально" помогли примерно миллиону человек, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице.

11 июня премьер расширил меры по поддержке безработных, проакцентировав внимание на тех, кто потерял работу с марта. В конце июня Владимир Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году.

Глава правительства отметил, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. "И мы хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жестких ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса. Помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров", - добавил он.