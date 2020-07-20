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Ряд чиновников РФ с 2021 года не смогут владеть криптовалютой зарубежных площадок

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об обороте в России цифровых финансовых активов (ЦФА) включает статью о запрете для ряда чиновников с 1 января 2021 года владеть криптовалютой или цифровыми финансовыми активами, которые выпущены на иностранных площадках.

Итоговую версию законопроекта в понедельник одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку.

Поправки вносятся в закон о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. В список запрещенных к владению инструментов предлагается внести цифровую валюту и цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

Ранее, в самом начале обсуждения законопроекта, тема запрета на владение криптовалютой поднималась в связи с тем, что ряд граждан переводили туда свои активы и не декларировали их. "Сейчас есть тема ухода от декларирования доходов",- говорил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, "некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено".

Согласно действующему с 2013 года закону, ряду чиновников в РФ запрещено иметь счета и акции за рубежом. Запрет не распространяется на зарубежную недвижимость, однако устанавливается требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения. Запрет касается лиц, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ. К их числу отнесены лица, занимающие государственные должности РФ; первые заместители и заместители генпрокурора РФ; члены совета директоров Центробанка РФ; лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, а также те, кто находится на федеральной государственной службе, если их назначают и освобождают от должности президент РФ, правительство РФ или генпрокурор.

Под действие закона подпадают члены Федерального Собрания; лица, занимающие должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов. Запрет касается супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Госдума

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