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Золото пошло на рекорд на фоне роста напряженности между США и Китаем

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 18:00 по московскому времени растет на Comex на 0,6%, до $1854,7 за унцию.

Для сравнения, исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован в августе 2011 года – $1891,9.

"Золото привлекает денежные потоки, когда реальные процентные ставки снижаются и когда усиливается политическая напряженность, поэтому текущее положение на рынке – идеальный рецепт для роста в среднесрочной перспективе", - цитирует MarketWatch аналитиков BK Asset Management.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Новости на геополитическом фронте наверняка отразятся на отношении инвесторов к риску: возникает обеспокоенность, что политические трения могут помешать глобальному восстановлению после пандемии, особенно если риторика станет более резкой, поясняют аналитики BK Asset Management.

"Драгоценные металлы дорожают на фоне ослабления доллара и укрепления евро после того, как был одобрен пакет фискальных мер поддержки экономики ЕС на 750 млрд евро, - добавляют аналитики Sberbank CIB. - На этом информационном фоне резко повысился спрос на "защитные активы", которые потенциально могут давать более высокую доходность".

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