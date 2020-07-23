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Цены на золото вплотную подобрались к историческому максимуму

Серебро взяло паузу после существенного роста в последнее время

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают повышаться, в то время как серебро взяло паузу после существенного подъема в последнее время.

Рост котировок контрактов на золото продолжается уже пятый день подряд, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В четверг драгметалл с поставкой в августе на бирже Comex подорожал на 1,3% и достиг $1889,4 за унцию.

Исторический рекорд по итогам торгов был зафиксирован 22 августа 2011 года и составлял $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной максимум цены был достигнут 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

Одной из причин повышения спроса на драгметалл является напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также ослабление курса доллара США. Кроме того, пандемия COVID-19 создает высокую неопределенность в прогнозах для глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Между тем цены на серебро перешли к снижению после того, как по итогам торгов в среду, 22 июля, подскочили на 7,4% и достигли самого высокого уровня с сентября 2013 года - $23,144 за унцию. В ходе торгов в четверг котировки сентябрьских фьючерсов находятся чуть ниже этого уровня.

Октябрьские контракты на платину на Comex прибавляют в цене 1,2% (до $969,1 за унцию), в то время как сентябрьские на палладий дешевеют менее чем на 0,1% (до $2227,6 за унцию).

Comex США Китай

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