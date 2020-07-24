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ЦБ склонен к идее не продлевать ограничение комиссий за эквайринг

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ склоняется к решению не продлевать действующее до 30 сентября ограничение комиссий за банковский эквайринг, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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"Пока мы, скорее, склонны не продлевать эти ограничения. В связи с чем? Мы видим, конечно, что это положительно сказалось на возможности людей осуществлять такие покупки. Но мы видим также, что банки стали сокращать некие программы лояльности для потребителей", - сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор считает, что в этом решении есть и минусы, не всегда ограничение комиссий за эквайринг "выражается в снижении цен для потребителей".

"Поэтому, на наш взгляд, нужно двигаться дальше, создавая и развивая конкуренцию разных платежных систем, и тем самым чтобы происходило рыночное в том числе снижение транзакционных издержек экономики", - отметила председатель ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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