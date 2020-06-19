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ЦБ РФ задумался об ограничении комиссии банков за обслуживание карт

ЦБ РФ задумался об ограничении комиссии банков за обслуживание карт
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центральный банк следить за ситуацией со взиманием банками комиссии за выпуск и обслуживание кредитных карт, и если ситуация будет ухудшаться, ЦБ может запросить в Госдуме полномочия по регулированию таких комиссий, как это было сделано с эквайрингом, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор воспользовался правом ввести ограничения по комиссии за эквайринг, но только на онлайн-покупки. "Мне кажется, это было естественно, потому что люди сидят дома и совершают покупки, и надо дать им эту возможность. Мы это решение приняли как временное, будем следить за ситуацией и ближе к 30 сентября решим, нужно ли оставлять", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

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При этом, по мнению главы ЦБ, уровень комиссии за платежи должен определяться рынком, если на нем есть конкуренция. "Вот эти последние, скажем так, заявления банков о том, что могут повыситься комиссии (за обслуживание и выпуск карт - ИФ) - мы будем мониторить эту ситуацию. Здесь у нас пока нет полномочий по ограничению, но я не исключаю, если банки будут пользоваться и будут таким образом увеличивать нагрузку на население, которое пользуется картами, я не исключаю, что мы обратимся в Госдуму с просьбой дать нам такого рода полномочия для того, чтобы в крайних ситуациях, как в ситуациях с эквайринговыми комиссиями, использовать это полномочие", - сказала Набиуллина.

В июле 2019 года Госдума приняла поправки в закон о ЦБ, которые наделяют совет директоров регулятора правом определять максимальные тарифы комиссий, которые банк берет с ритейлеров при безналичном расчете клиентов. ЦБ воспользовался этим правом и в качестве антикризисной меры до 30 сентября 2020 года ограничил до 1% комиссию банков по ряду онлайн-операций и по оплате медицинских услуг. Ранее банковские объединения неоднократно выступали против законодательного ограничения комиссий эквайринга.

Права ограничивать комиссии банков за выпуск и обслуживание карт у ЦБ нет.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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