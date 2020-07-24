ЦБ допустил отказ ряда банков от выплаты дивидендов за 2019 год

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила, что ряд банков откажутся от выплаты дивидендов за 2019 год или снизят их объем.

ЦБ в начале апреля рекомендовал финансовым организациям отложить принятие решение о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа - сентябрь из-за неопределенности в экономике, связанной с пандемией коронавируса.

"Тем не менее, некоторая часть банков приняла решение о выплате дивидендов, по количеству банков - это 10% всех банков, среди них нет системно значимых, крупных банков. И те решения, которые они приняли о выплате дивидендов - в целом это 25 млрд рублей, это незначительная величина, не влияющая на финансовое положение банковского сектора как такового", - заявила Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

Она отметила, что банкам в августе-сентябре предстоит проанализировать, что происходит с их балансами, как на них отражается ситуация с ухудшением качества кредитов и реструктуризацией, а также уточнить свои прогнозы и оценить достаточность капитала в будущем. Исходя из этого, кредитные организации должны оценить, есть ли у них возможность выплатить дивиденды за прошлый год.

"Я не исключаю, что ряд банков либо откажется от выплаты дивидендов окончательно, либо снизит их размер", - заявила Набиуллина.