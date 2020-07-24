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ЦБ РФ допустил публикацию траектории движения ключевой ставки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допускает в будущем публикацию траектории движения ключевой ставки, но только если найдет правильный формат, пока этот вопрос обсуждается.

Как сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, этот вопрос будет более подробно рассматриваться при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Нужно найти такую форму, которая позволит представлять весь спектр вариантов, которые обычно рассматривает совет директоров ЦБ, отметила глава Банка России.

"Поверьте, когда мы обсуждаем вопрос ставки, мы рассматриваем разные вариации того, как могут развиваться события, разные факторы, разные риски. Это невозможно представить в одной линии, поэтому нам нужно будет этот формат найти. И если мы его найдем, мы тогда приступим к публикации, но пока это еще не факт, идут обсуждения", - заявила Набиуллина.

ЦБ постоянно получает просьбы быть более предсказуемым, в том числе публикуя прогноз траектории ключевой ставки, напомнила председатель. "Мы очень стараемся быть предсказуемыми, поэтому мы пытаемся объяснить логику наших действий, публикуем много докладов, аналитических материалов, из которых было бы понятно, почему мы принимаем те или иные решения. Но, тем не менее, действительно есть опыт, когда публикуется представление регулятора о том, как может вести себя ключевая ставка", - добавила она.

Центробанк Банк России Эльвира Набиуллина

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