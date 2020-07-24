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В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские производители минеральных удобрений требуют привести практику проведения антидемпинговых расследований в ЕС в соответствие с требованиями ВТО и незамедлительно отменить антидемпинговые пошлины на поставляемую из России аммиачную селитру. Об этом заявили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

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"Российская ассоциация производителей удобрений приветствует опубликованное сегодня решение группы арбитров ВТО по спору между Россией и ЕС в отношении энергетических корректировок и антидемпинговых мер на аммиачную селитру. Мы с удовлетворением отмечаем, что арбитры согласились с доводами российской стороны в отношении неправомерности методологии энергетических корректировок, посредством которой ЕС и ряд стран-членов ВТО в течение длительного времени некорректно выдвигали обвинения в демпинге в отношении российских экспортеров минеральных удобрений", - отметил президент РАПУ Андрей Гурьев.

Арбитры ВТО, рассмотрев иск РФ, признали неправомерной методологию энергетических корректировок, на основе которых Евросоюз и ряд стран-членов ВТО устанавливали антидемпинговые пошлины в отношении поставляемой из России аммиачной селитры. Как следует из опубликованного в пятницу доклада ВТО, практика применения существующих антидемпинговых мер со стороны ЕС также признана неправомерной, добавляют в РАПУ.

Антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России применяются Евросоюзом в течение более 20 лет. Последний раз ЕС пересматривала размер пошлины в 2018 году. Тогда он был установлен на уровне $32,71 за тонну для всех российских поставщиков.

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