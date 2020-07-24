Заявление Банка России. Сдвигая границы нейтрального

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России, который в июне применил уникальный шаг снижения ставки сразу на 100 процентных пунктов, в этот раз имел на столе два базовых варианта дальнейшего смягчения - 25 и 50 пунктов. Рынок допускал оба варианта, это был тот достаточно редкий случай, когда явного фаворита у аналитиков не было: даже делая ставку на 50 пунктов, эксперты не исключали шага в 25, и наоборот.

ЦБ выбрал осторожный шаг снижения ставки - традиционные для ДКП "мирного времени" 25 базисных пунктов, от которых рынок уже успел отвыкнуть. Это и пространство для маневра на ближайших заседаниях, и сигнал о нормализации денежно-кредитной политики. "Я напомню, что мы вообще предпочитаем действовать постепенно, плавно для того, чтобы оценивать все эффекты от тех решений, которые мы принимаем. Но шаг больше стандартного мы готовы принять, когда серьезно меняются обстоятельства, и это отражается на том, что мы серьезно пересматриваем прогноз. И тогда нам нужно скорректировать более значимо денежно-кредитную политику. А так мы, конечно, готовы будем действовать, если это будет базовый сценарий, стандартным шагом", - на брифинге после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина не скрывала симпатии к "регулярному" шагу изменения ставки.

Впрочем, дело не только в традиции денежно-кредитного священнодействия: для широких шагов чисто физически осталось не так уж много места. Ставка, которая в начале цикла смягчения чуть больше года назад стояла на отметке 7,75%, сейчас составляет всего 4,25%. На этом фоне диапазон границы нейтральности в 6-7% смотрелся бы анахронизмом, и ЦБ, как и обещал в июне, его скорректировал. В полном соответствии со сделанным еще тогда намеком, нижнюю планку регулятор опустил до 5%, верхнюю, сохраняя ширину коридора, до 6%.

Сохранив за собой право на еще один "выстрел", которое теоретически может быть реализовано уже в сентябре, ЦБ оставил неизменным и сигнал о будущей направленности ДКП. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в его заявлении. В будущем к привычному сигналу из заявления по итогам совета может добавиться более долгосрочный формат: ЦБ впервые на вопрос о возможности публикации траектории движения ключевой ставки не ответил однозначным "нет". Правда, свести ответ Набиуллиной к "да" тоже было бы неверно.

"Мы продолжаем это обсуждать, продолжаем обсуждать в том числе формат, как могли бы публиковать такое видение о будущем траектории ключевой ставки, тоже есть разные варианты, и хотим найти тот формат, который позволит правильно интерпретировать такую публикацию. Для нас очень важно, чтобы это воспринималось не как обязательство, и если потом изменится ситуация и Центральный банк будет вынужден корректировать свою денежно-кредитную политику, чтобы это не было сюрпризом для экономических агентов. (...) Поверьте, когда мы обсуждаем вопрос ставки, мы рассматриваем разные вариации того, как могут развиваться события, разные факторы, разные риски. Это невозможно представить в одной линии, поэтому нам нужно будет этот формат найти. И если мы его найдем, мы тогда приступим к публикации, но пока это еще не факт, идут обсуждения", - сказала глава ЦБ.

Взвешенное решение

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" по итогам заседания совета директоров ЦБ, выразили мнение, что такой острожный шаг снижения, во-первых, объясняется тем, что ключевая ставка уже находится на достаточно низком уровне, а, во-вторых, может быть вызван текущей неопределенностью и ростом внешних рисков.

"Когда мы прогнозировали снижение на 25 б.п., думали, что, скорее всего, на решение ЦБ в значительной мере повлияет сложная ситуация с интерпретацией текущей инфляции. Мы видим, что статистика неполная, данные все еще собираются не по всем категориям, продовольственная инфляция несколько ускорилась. Я думаю, что это в какой-то степени было фактором возвращения к стандартному шагу", - сказал главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков.

По словам экономиста Sova Capital Артема Заигрина, ЦБ чувствует, что подходит к нижней границе ключевой ставки, и поэтому замедляет шаг.

"На наш взгляд, понижение ставки на 25 б.п. было наилучшим решением, поскольку два основных фактора дефляционных рисков - снижение реальных располагаемых доходов населения на 8% во II квартале 2020 года и планы Минфина РФ ужесточить бюджетную политику в 2021 году - будут проявляться постепенно и требуют скорее постепенной подстройки монетарной политики, особенно в свете того, что июне экономика демонстрирует заметное восстановление. Таким образом, мы считаем, что ЦБ принял очень взвешенное решение", - говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"Похоже, что ЦБ вновь вернулся к более комфортной и острожной политике смягчения в условиях снижающейся необходимости более смелых шагов и сохраняющейся неопределенности относительно внутренних и внешних условий. Большая часть цикла смягчения позади, и сейчас настало время для тонкой настройки денежно-кредитной политики", - говорится в обзоре экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

По мнению главного экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина, на выбор Центробанком минимального шага снижения ставки повлияли два фактора: незначительная корректировка прогнозов по инфляции и ускорение динамики розничного кредитования.

"ЦБ предпочел более плавный подход к процессу снижения ставки, при этом сохраняя ориентир на дальнейшее смягчение", - говорится в обзоре экспертов Morgan Stanley Георгия Деянова и Алины Слюсарчук.

Минус 25, полет нормальный

Причиной очередного смягчения политики, по мнению большинства экономистов, по-прежнему является низкая инфляция. Однако ряд экспертов полагают, что политический аспект при принятии регулятором решения по ставке играет не последнюю роль.

Как считает Исаков из "ВТБ Капитала", главная причина понижения ключевой ставки заключается в существенном пересмотре прогноза инфляции на следующий год. Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2021 году составит 3,5-4,0% вместо 4%, которые прогнозировались ранее.

"Инфляция в 2020 году находится уже за пределами влияния решений ЦБ РФ по ставке. Фактически по инфляции 2020 год уже, можно сказать, завершен, а вот на инфляцию в 2021 году уровень ключевой ставки может оказывать влияние", - сказал эксперт.

По мнению главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина, основным фактором, позволившим Центробанку продолжить снижение ключевой ставки, стало снижение инфляционных ожиданий.

"Инфляционные ожидания снизились с момента последнего заседания. То есть, если почитать отчет ЦБ по инфляционным ожиданиям, то там видно, что они снизились у всех: и у домохозяйств, и у корпоратов, и у профессиональных участников рынка. Это основная причина, которая позволяет Центральному банку в принципе продолжать снижение ключевой ставки, оставляя ее положительной в реальном выражении", - сказал Долгин.

Между тем главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что при текущей инфляции и инфляционных ожиданиях острой необходимости в понижении ставки нет.

"ЦБ настаивает на том, что превышение дезинфляционных факторов над инфляционными является основной причиной снижения ключевой ставки, они эту мантру повторяют уже не первый месяц, обосновывая свои шаги. Однако, если 2-3 месяца назад это было действительно так, то в последний месяц, наверное, уже возникают определенные сомнения относительно силы дезинфляционных трендов и обоснованности текущего уровня ставки. Поэтому, мне кажется, что дело тут не только в понимании ЦБ будущего инфляционного тренда, но и в общей ситуации в экономике. Я думаю, что, возможно, в принятии регулятором решения по ставке политический фактор играет не последнюю роль. То есть, может быть, ЦБ хочет содействовать росту экономической активности через снижение стоимости кредитования", - сказал "Интерфаксу" Тихомиров.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин обращает внимание в своем обзоре на то, что снижение ключевой ставки ЦБ в 2019-2020 годах проходит вслед за снижением ставок центробанками развитых и развивающихся стран. При этом ключевая ставка ЦБ РФ все еще остается одной из самых высоких среди крупных развивающихся стран. "Вместе с этим и инфляция в России также выше, чем в среднем по ЕМ. Текущий уровень спреда между ключевой ставкой и инфляцией в России соответствует среднему показателю среди ЕМ", - подчеркивает эксперт.

Еще по 25 и все?

Аналитики оценили июльскую риторику ЦБ как мягкую и ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако, по их мнению, основной вопрос в настоящее время заключается в сроках и шаге предполагаемого снижения ключевой ставки. Многие эксперты считают, что регулятор ограничится еще одним сокращением ключевой ставки на 25 б.п. - до 4%, и сделает этого, скорее всего, в сентябре.

"Сохранение регулятором голубиного сигнала указывает на возможность дополнительного снижения ключевой ставки в сентябре на 25 базисных пунктов - до 4%. Любое дальнейшее снижение ставки ниже уровня 4% будет по большей части зависеть от понижений прогнозов ЦБ по инфляции с текущих 3,5-4% (прогноз на 2021 год - ИФ)", - пишет экономист РФПИ Полевой.

Эксперт отмечает, что возможность достижения ключевой ставкой уровня 3,5-4% в последующие 3-6 месяцев сохраняется, однако это будет зависеть от данных по инфляции и экономике, которые выдвигаются на первый план в определении вероятности такого снижения.

"Ожидаю снижение на 25 б.п. в сентябре, так что ключевая ставка может завершить цикл снижений на отметке 4% к концу третьего квартала текущего года. Прогнозы ЦБ по инфляции 3,7-4,2% в 2020 году и 3,5-4,0% в 2021 году означают для нас возможность прекращения регулятором цикла смягчения ставки на уровне 4%", - сказал экономиста Sova Capital Заигрин.

Эксперт Barclays Эркан Эргюзель ожидает в этом году еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 4%, скорее всего, в сентябре при условии стабильного курса рубля.

Эксперты Morgan Stanley Георгий Деянов и Алина Слюсарчук сохраняют свой прогноз по достижению ключевой ставкой уровня 4% в третьем квартале 2020 года, ожидая вслед за июльским дополнительного снижения на 25 базисных пунктов в сентябре. По их мнению, далее до конца текущего года ставка будет оставаться неизменной.

"Мы видим несколько факторов, позволяющих говорить о достижении "дна" цикла снижения. Во-первых, ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались после снижения в мае-июне. Во-вторых, ЦБ в заявлении добавил, что поддержку потреблению оказывают меры бюджетной политики, в то же время председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что бюджетный стимул в этом году возрос почти в два раза по сравнению с теми мерами, что были приняты на момент апрельских прогнозных расчетов. И последнее, но не менее важное, это то, что большая, чем ожидалось, реализация отложенного спроса на товары и услуги может создать краткосрочные проинфляционные риски", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

"По нашему мнению, с учетом июльской риторики, взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике становится более оптимистичным, что приближает нас к концу цикла смягчения. Мы сохраняем свой прогноз по ключевой ставке на уровне 4,0% на конец 2020 года и 5,5% на конец 2021 года. Полагаем, что в случае второй глобальной волны пандемии ключевая ставка может быть снижена до 3,5%", - пишут в обзоре экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Как полагает экономист Райффайзенбанка по РФ Станислав Мурашов, прошлые решения Банка России во многом были пролоббированы правительством. "Как я уже не раз говорил, один из возможных вариантов - это то, что правительству необходимо было простимулировать спрос на ОФЗ, поэтому ставку понижали, для того чтобы сделать рынок ОФЗ более привлекательным. Кроме того, предпринимались усилия по снижению ставок по ипотеке, так как сокращение ключевой ставки в первую очередь влияет на долгосрочные кредиты. Теперь ситуация в экономике несколько стабилизировалась, и регулятор может подумать и о стабильности рубля, которая может в ближайшее время пострадать из-за восстановления импорта и возобновления санкционной риторики", - сказал он.

Таким образом, по мнению Мурашова, если ставку понизят, например, до 3,5%, то в условиях восстановления экономики и усиления санкционной риторики рубль может оказаться под ударом. "То есть в кризис были акценты одни: то есть ставку понижали, впервые не защищая рубль, потому что ставка нужна была для того, чтобы защитить бюджет, а сейчас как бы с бюджетом все нормально и можно подумать о рубле на перспективу. Я думаю, что они дойдут до 4%, и все. Таков наш базовый прогноз на этот год: еще одно снижение на 25 б.п.", - добавил Мурашов.

А вот Тихомиров из BCS считает, что ЦБ может остановиться на 4,25%.

Исаков из "ВТБ Капитала" ждет еще одного снижения ключевой ставки до 4% и прогнозирует ее без изменения на уровне 4% в 2021 году.

Экономист Альфа-банка ожидает снижения ключевой ставки в 2020 году еще дважды по 25 б.п. - до 3,75%.

"Исходя из июльского пресс-релиза и пресс-конференции, мы считаем, что до конца этого года ЦБ понизит ключевую процентную ставку еще два раза с шагом в 25 б.п.; следующее заседание ЦБ 18 сентября кажется нам подходящим моментом, чтобы продолжить снижение ставки", - говорится в обзоре Орловой.

Новое для ставки

Регулятор не написал в пресс-релизе о новой нейтральной ставке, однако Эльвира Набиуллина устно упомянула о том, что оценка диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении была понижена до 1-2% с 2-3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%.

Как считает Орлова из Альфа-банка, период экономического кризиса не является подходящим моментом для такого серьезного шага, как пересмотр нейтральной ставки.

"Глава ЦБ ранее указывала на то, что ЦБ намерен пересмотреть вниз уровень нейтральной реальной ставки, которая до сих пор оценивалась на уровне 2-3%, то есть соответствовала равновесной номинальной ставке 6-7%. Хотя в пресс-релизе нет отдельного параграфа об этом индикаторе, глава ЦБ во время пресс-конференции отметила, что нейтральная реальная ставка сейчас оценивается на уровне 1-2%. Хотя мы понимаем, что ЦБ не готов заякорить ожидания рынка, уделяя большое внимание нейтральной ставке, мы считаем, что за пересмотром нейтральной ставки должны стоять более основательные и развернутые доводы. Мы также полностью не уверены в том, что период экономического кризиса является подходящим моментом для такого серьезного шага, как пересмотр нейтральной ставки. Таким образом, комментарий регулятора мы скорее интерпретируем как подтверждение его настроя продолжать снижение ключевой ставки", - пишет она.

В то же время экономист "ВТБ Капитала" Исаков считает, что понижение диапазона нейтральной ставки является верным и давно ожидаемым решением.

"Нужно сказать, что предыдущая оценка в 6-7% родом из 2016 года, то есть она получена была порядка четырех лет назад. И она основывалась на данных, которые на самом деле в большей своей степени относятся к тому времени, когда не было таргетирования инфляции и плавающего курса рубля. Пересмотр признает два процесса. Первый - внутренний: повышение доверия к денежно-кредитной политике ЦБ РФ, которая сильно изменилась за последние четыре года. Второй - внешний: снижение ставок во всем мире. За эти четыре года значительно сместились вниз оценки глобальной реальной равновесной ставки, то есть если четыре года назад многие ожидали возвращения долларовых, евровых ставок на уровне 3% и так далее, то сейчас эти оценки существенно сместились вниз, и это, естественно, и для всех развивающихся стран при прочих равных приводит к снижению нейтральных ставок", - сказал Исаков.

Кроме того, экономист позитивно оценил заявление регулятора о том, что ЦБ РФ допускает в будущем публикацию траектории движения ключевой ставки.

"Эта информация будет очень важной для рынка, потому что часто разъяснения Банк России своих действий носят ретроспективный характер. Разъяснение логики своих ожидаемых, будущих действий было бы очень ценно", - подчеркнул Исаков.

Как считает эксперт, публикация траектории движения ключевой ставки очень важна особенно в сложные моменты. "То есть, если бы был такой инструмент коммуникации, это было бы крайне полезно", - подчеркнул он.

По мнению Заигрина, основной риск при публикации траектории движения ключевой ставки заключается в том, чтобы рынок не стал воспринимать ее как обязательство.

Заявление от 24 июля

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с экономическими эффектами ограничений. Произошедшее с апреля укрепление рубля во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное влияние валютного курса на потребительские цены. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались.

В июне динамика потребительских цен была неоднородной. Это в том числе связано с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на плодоовощную продукцию. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.

Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4% в годовом выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться в июне и останется на пониженном уровне до конца текущего года на фоне сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. При этом динамика процентных ставок в различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее решений о снижении ключевой ставки. Спреды доходностей корпоративных облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года. Вместе с тем повышенные кредитные риски ограничивают снижение процентных ставок. Продолжилось ужесточение неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта-апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка. Это наряду с мерами правительства, а также другими мерами Банка России поддерживает кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики. Объем депозитов продолжает расти при сохранении положительных реальных процентных ставок по ним с учетом ожидаемой инфляции.

Экономическая активность. Восстановление российской экономики будет постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам. В июне замедлились падение промышленного производства, сокращение объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост безработицы. Косвенные индикаторы свидетельствуют о некотором оживлении инвестиционной активности. Продолжается восстановление сферы услуг и розничной торговли. Потребительский спрос поддержали меры бюджетной политики. Вместе с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности. Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса.

В этих условиях ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году. Поддержку российской экономике оказывают меры Правительства и Банка России по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры Банка России.

Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер. Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать устойчивые изменения в предпочтениях и поведении населения, а также сопутствующее повышение склонности к сбережению.

На краткосрочном горизонте ряд факторов может оказать повышательное давление на цены, в частности нарушение логистических цепочек в условиях сохраняющихся ограничений, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Краткосрочные проинфляционные риски могут также быть связаны с большей, чем предполагается в базовом сценарии, реализацией отложенного спроса на товары и услуги. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

На среднесрочную динамику инфляции будет значимо влиять бюджетная политика, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых правительством для смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021-2022 годах.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 24 июля 2020 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 19 июня

Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились после краткосрочного роста в марте-апреле.

Влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного спроса на отдельные группы товаров исчерпано. По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае - начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия, после некоторого ужесточения в марте-апреле, несколько смягчились в мае-июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Страновая премия за риск уменьшилась во многом под влиянием улучшения ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках. Снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это наряду с мерами правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.

Экономическая активность. Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле. Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса.

Сокращение ВВП в II квартале может быть более существенным, чем ожидалось. В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В 2021-2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.

Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер.

Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным значительным переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, исчерпаны. Однако нарушение логистических цепочек в условиях введенных ограничений, а также дополнительные издержки, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса, могут оказывать некоторое повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

На среднесрочную динамику инфляции будут значимо влиять параметры бюджетной политики, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых правительством для смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021-2022 годах.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.