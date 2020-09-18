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Набиуллина отметила незначительный рост инфляционных ожиданий населения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения стали более "заякоренными", в августе они повысились только на 1 процентный пункт (п.п.) к марту, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров.

"Конечно, инфляционные ожидания населения повысились, примерно на 1 процентный пункт по сравнению с мартом. Но должна отметить, что их реакция на кардинальное изменение ситуации в текущем году оказалась гораздо слабее, чем это было ранее", - сказала она.

По ее словам, это отражает и их большую "заякоренность" благодаря сохранению инфляции на исторически низких уровнях в последние годы. "Подчеркну, что именно эта большая "заякоренность" инфляционных ожиданий позволила нам быстро перейти к мягкой денежно-кредитной политике, значительно снизить ключевую ставку, действовать контрциклически", - отметила глава ЦБ.

"Что нас тем не менее беспокоит в росте инфляционных ожиданий? То, что они могут вновь задержаться на повышенном уровне, и это в дальнейшем затруднит устойчивое закрепление вблизи 4%, ограничит гибкость денежно-кредитной политики", - добавила Набиуллина.

Она также отметила, что в базовом прогнозе все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

18 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, как и ожидалор большинство аналитиков.

Банк России Эльвира Набиуллина

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