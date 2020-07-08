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"Норникель" подтвердил намерение реализовать экологический проект на $3,5 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" подтвердил намерение реализовать Серный проект вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств.

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"Серный проект - самый большой и значимый экологический проект "Норникеля", который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в Норильске. Инвестиции в Серный проект до 2025 г. оцениваются в $3,5 млрд, и компания намерена его реализовать вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств", - сказал представитель компании в среду.

В этот же день глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о недопустимости учета затрат на реализацию Серного проекта в сумме штрафа за разлив нефтепродуктов на объектах "дочки" "Норникеля" в конце мая в Норильске. Росприроднадзор ранее рассчитал вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму 148,2 млрд рублей (примерно $2,1 млрд).

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию Серного проекта компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации", - сказал министр.

"Норникель" никогда не упоминал о возможности скидки к штрафу за аварию в Норильске из-за расходов на Серный проект.

Глава Минприроды также заявил в четверг, что расходы на ликвидацию последствий аварии не могут учитываться в оценке ущерба окружающей среде. "В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право", - сказал Кобылкин.

Между тем, статья 78 закона о защите окружающей среды определяет, что "при определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда".

Норильский никель

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