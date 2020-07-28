На транспортную инфраструктуру Крыма выделят 136 млрд руб. в рамках ФЦП

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил подвести железную дорогу к аэропорту Симферополя

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Продление федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя по 2024 год включительно предполагает, что на строительство транспортной инфраструктуры на полуострове будет выделено 136 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам во вторник.

"В новой федеральной целевой программе 136 млрд рублей выделено на новое транспортное строительство. Сегодня мы с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма - ИФ) подробно по каждому объекту прошлись, посмотрели сроки реализации, очередность, стоимость", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что доработать вопрос планируется в течение ближайшего месяца.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, в частности, речь идет о дорогах на юге полуострова: Перевальное - Алушта, Алушта - Ялта, Бахчисарай - Ялта через плато Ай-Петри. Также обсуждается реконструкция дорог из Симферополя до границы с Украиной, но в программу они пока не включены.

Кроме того, Аксенов сообщил, что по итогам совещания под председательством Хуснуллина принято решение, что "пока нет экономической обоснованности" строительства прямой железной дороги от Крымского моста до Симферополя через Белогорск (сейчас она идет через Джанкой).

Хуснуллин со своей стороны добавил, что необходимо более эффективно использовать железную дорогу между Симферополем и Севастополем.

"Обсудили возможность захода железной дороги в аэропорт. Считаем, что с учетом роста потока пассажиров, надо все же железную дорогу подводить к аэропорту. Такое поручение я сегодня тоже дал", - отметил Хуснуллин по итогам совещания в Крыму.

Он отметил в целом необходимость развития железнодорожного транспорта на территории республики.

"Мы рассмотрели возможность более эффективно использовать железную дорогу между Севастополем и Симферополем, чтобы более часто начали работать как пригородные электрички, рассматриваем возможность по Севастополю использования как городского транспорта железной дороги – такое поручение я Минтрансу дал. Тему железнодорожного сообщения будем развивать", - резюмировал вице-премьер.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в мае предложило кабмину внести изменения в крымскую ФЦП, продлив срок ее действия на два года, по 2024 год включительно, и увеличив финансирование примерно на 295,6 млрд рублей, или на 30,8%, до 1 трлн 256,9 млрд рублей.

Хуснуллин 27 июля заявил, что постановление правительства РФ о продлении программы подписано.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года программу продлили до 2023 года.

В целом правки в крымскую ФЦП вносили более 10 раз, одну из последних - в декабре 2019 года, тогда кабмин увеличил финансирование по программе на 1,977 млрд рублей, или на 0,2%, до 961,2 млрд рублей.