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РЖД достигнут намеченного уровня перевозок 2020-21 гг. лишь в 2025 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует пересмотреть параметры своей долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на июльские материалы перевозчика.

"Новый прогноз отличается крайним пессимизмом. Так, погрузка после уже анонсированного провала в 5% в этом году будет медленно прирастать в дальнейшем - со среднегодовыми темпами 0,6% к 2018 г. вместо предусмотренных ранее 2,4-3,8%. В итоге в 2025 г. монополия планирует перевозить лишь 1,346 млрд тонн грузов. Ранее этот показатель планировалось превзойти уже в 2020-2021 гг.", - отмечает газета.

В общей сложности в 2020-2025 гг. "Российские железные дороги" намерены перевезти 7,72 млрд тонн, что на 824,4 млн тонн (9,6%) меньше, чем в текущем базовом сценарии ДПР и на 1,4 млрд (15,4%) - чем в оптимистическом. Совокупная чистая прибыль вместо прогнозных 414 млрд руб. составит при оптимальном раскладе 186 млрд руб., а при стресс-сценарии обернется убытком в 211 млрд, отмечает издание.

Отставание плановой выручки и доходов от параметров долгосрочной программы скажется на инвестпрограмме, в которой образуется "дыра" порядка 1,76 трлн руб., добавляет "Коммерсантъ". Компания предлагает несколько способов получения дополнительных доходов, которые сократят отставание от плана до 290,4 млрд руб.

В первую очередь монополия выступает за государственные субсидии для экспортных перевозок угля расчетным объемом 55 млрд руб. в год, за счет чего РЖД планируют получить 40 млрд руб. дополнительных доходов. О подобной субсидии в отрасли и правительстве говорят с марта, но пока вопрос не решен, напоминает газета.

Минтранс в июне сообщал, что направил в Минэнерго предложение ввести адресные бюджетные субсидии для грузоотправителей, предполагающие полную или частичную компенсацию расходов на транспортировку угля. По поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова вопрос следует дополнительно проработать до 25 августа. В 2019 г. перевозки угля, по оценкам монополии, принесли ей 54,7 млрд руб. убытков.

Также "Российские железные дороги" планируют усовершенствовать правила недискриминационного доступа (ожидаемые дополнительные доходы - 15,8 млрд руб. в год) и отменить 60%-ную скидку за дальность для перевозок угля (еще 42,5 млрд руб. в год). Кроме того, компания предлагает отменить скидки на порожний пробег для "инновационных" вагонов (4,5 млрд руб. в год). Дополнительно предполагается на 4% проиндексировать тариф на перевозки контейнеров (3,4 млрд руб. в год): исторически темпы его роста отставали от универсального парка.

"РЖД уже обнаруживали "дыры" в ДПР - сначала в 2018 г. в размере 389 млрд руб., она была "закрыта" экспортной надбавкой и повышением тарифа на порожний пробег. В этом году на фоне пандемии "дыра" составила 525 млрд руб., и ее "закрывают" выпуском "вечных" бондов на 370 млрд руб. и рядом других мер", - отмечает издание.

"Удивительно дырявый документ эта долгосрочная программа развития. Ещё немного, и объем обнаруженных "дыр" превзойдет долгосрочную инвестиционную программу", - иронизирует один из собеседников "Коммерсанта" в отрасли. "Никакой необходимости в дополнительных доходах у "Российских железных дорог" сейчас нет: нужно сокращать затраты, как делают все компании", - говорит другой, уточняя, что обсуждение этих мер с отраслью не ведется.

РЖД

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