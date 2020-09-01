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Падение погрузки РЖД в августе сократилось до 0,8%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2020 года погрузка на сети РЖД сократилась на 0,8% в годовом измерении и составила 108,1 млн тонн, сообщила компания.

В июле годовое падение составляло 3,9% (хотя до этого замглавы монополии Алексей Шило заявлял, что перевозчик ожидает снижения на 6,5%), в июне - 4,4% (при ожиданиях падения в районе 5%).

При этом источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью РЖД, говорил, что план работы на август предполагал падение погрузки на 5%.

РЖД коронавирус

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