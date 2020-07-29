Нефть умеренно подешевела на ожиданиях данных о запасах в США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля, отмечает MarketWatch. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по Москве 29 июля составила $43,2 за баррель, что на $0,02 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,19 (0,4%), до $43,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,08 (0,19%) - до $40,96 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56 (1,4%), до $41,04 за баррель.

"COVID-19, конечно, до сих пор является главным фактором риска для нефти и рынков в целом, - считает старший аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер. - Рост случаев заражения в некоторых регионах мира продолжает беспокоить инвесторов, в то время как улучшение условий предложения и спроса и успешные результаты ранних испытаний вакцины иногда смягчают эти опасения".

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.

"Масштаба сокращений запасов должно быть достаточно, чтобы сдержать "медведей" и временно снять некоторые опасения о продолжающемся спаде спроса", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

На прошлой неделе данные Минэнерго США "показали проблематичную комбинацию небольшого увеличения производства при снижении спроса фактически во всех категориях", отмечает Фрейзер.

Американское министерство обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по московскому времени.