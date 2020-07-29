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В Австралии на фоне COVID-19 зафиксировали дефляцию впервые с 1997 г.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS).

Таким образом, в стране была зафиксирована дефляция впервые с третьего квартала 1997 года, что связано с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение потребительских цен на 0,4%, согласно Trading Economics. В первом квартале потребительские цены выросли на 2,2%.

Самым существенным драйвером дефляции стало решение властей страны с 6 апреля сделать бесплатной работу учреждений, присматривающих за детьми дошкольного возраста, в качестве одной из мер в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики, сообщило ABS.

В поквартальном выражении падение потребительских цен во втором квартале составило 1,9%, став максимальным за 72-летнюю историю учета показателя, согласно данным ABS.

Цены на транспорт снизились на 7,5% по сравнению с ростом на 2,6% в первом квартале, спад был отмечен впервые с четвертого квартала 2016 года. Цены на бензин упали на 19%, на образование - на 1%. В то же время цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Австралия Австралийское бюро статистики Коронавирус

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