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Производитель оружия Remington объявил о банкротстве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель оружия Remington Arms Co. объявил о банкротстве, не справившись с долговой нагрузкой, несмотря на то, что спрос на оружие в США существенно вырос на фоне массовых беспорядков.

Экономический кризис

Компания начала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет пытаться продать бизнес. Это уже второе банкротство Remington с 2018 года, когда компания также провела реструктуризацию в соответствии со статьей 11, в результате чего ее владельцами стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Remington искал потенциальных покупателей, пытаясь избежать банкротства, и как сообщала The Wall Street Journal в июне, вела переговоры с индейской резервацией Навахо-нейшен. Эти переговоры, однако, провалились, в связи с чем Remington был вынужден начать процедуру банкротства.

Подразделения компании по выпуску оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности, отмечает источник WSJ.

Remington, основанная в 1816 году, производит оружие для охоты, спортивной стрельбы, а также для правоохранительных органов и армии.

Продажи огнестрельного оружия в Штатах резко выросли на фоне массовых беспорядков, которые спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Производители оружия, однако, сталкиваются с рядом проблем из-за пандемии коронавируса, включая разрушение цепочек поставок, что затрудняет наращивание ими производства в условиях растущего спроса.

Беспорядки в Портленде

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Хроника 27 января – 29 июля 2020 годаЭкономический кризис
Remington США Навахо-Нейшен коронавирус

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