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Производителя оружия Remington разделят между семью покупателями

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Обанкротившийся производитель оружия Remington Outdoor будет разделен между семью покупателями, которые победят на аукционе, пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

Продажа бизнеса по производству боеприпасов и оружия принесет по меньшей мере $155 млн, которые пойдут на покрытие долга компании.

Крупнейший лот, о котором известно на данный момент, выиграла Vista Outdoor Inc. Компания получит бизнес Remington по производству боеприпасов в Лоноке, штат Арканзас, за $81,4 млн. Sierra Bullets Inc. выиграла лот на еще одну часть бизнеса по выпуску боеприпасов стоимостью $30,5 млн.

Sturm Ruger & Co. получит часть оружейного бизнеса за $30 млн, а Roundhill Group LLC заплатит еще $13 млн за другие активы по выпуску оружия. JJE Capital Holdings LLC приобретет бренды H&R, Parker и другие активы по производству огнестрельного оружия.

Результаты торгов были частично раскрыты в судебных материалах. Юристы Remington на запрос WSJ о комментарии не ответили. Слушания по поводу утверждения результатов аукциона в суде по банкротствам в Декейтере, штат Алабама, назначены на вторник.

Remington объявила о банкротстве в июле. Компания не справилась с долговой нагрузкой, при том, что спрос на оружие в США существенно вырос в последнее время на фоне массовых беспорядков.

Это уже второе банкротство Remington с 2018 года, когда компания также провела реструктуризацию в соответствии со статьей 11, в результате чего ее владельцами стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

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Хроника 27 января – 28 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Remington США Алабама Vista Outdoor Sierra Bullets

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