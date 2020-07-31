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ВВП Италии во II квартале упал на рекордные 12,4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным статистического агентства Istat.

Экономический кризис

Это рекордное сокращение с начала ведения расчетов в 1960-х годах. Италия оказалась среди стран, наиболее пострадавших от пандемии. Карантинные меры там начали вводить 9 марта, их ослабление началось с 4 мая.

Аналитики в среднем ожидали более значительного падения ВВП в минувшем квартале - на 15%, сообщает Trading Economics.

Снижение экономики в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 17,3% при прогнозе на уровне 18,7%. Падение также стало рекордным.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП опустился на 5,4% в поквартальном выражении и на 5,5% в годовом выражении. Ранее сокращение оценивалось соответственно в 5,3% и 5,4%.

Istat Италия коронавирус

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