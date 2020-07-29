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Экономика Гонконга вступила в худшую рецессию с 1974 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга во II квартале упал на 9% в годовом выражении, по предварительным данным. В январе-марте экономика региона сократилась на рекордные 9,1%, как выяснилось после пересмотра статистики.

Экономический кризис

ВВП Гонконга сокращается четвертый квартал подряд, что является наихудшей рецессией по крайней мере с 1974 года.

Аналитики ожидали в апреле-июне всего на 2,2%, сообщает Trading Economics. Они связывают это с продолжающимся сильным негативным воздействием пандемии на мировую и локальную экономику.

Потребительские расходы в Гонконге в апреле-июне рухнули на 14,5%, инвестиции бизнеса - на 20,6%. Экспорт товаров снизился на 2,1%, импорт - на 6,8%. Государственные расходы подскочили на 9,6%.

ВВП Гонконга во втором квартале снизился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев. В январе-марте этот показатель упал на 5,3%.

Хроника 27 января – 29 июля 2020 годаЭкономический кризис
Гонконг коронавирус

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