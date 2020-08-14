Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

ВВП еврозоны в апреле-июне упал на 12,1%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале ВВП 19 стран еврозоны упал на рекордные 12,1% к предыдущему кварталу, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Экономический кризис

Экономика еврозоны вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя в 1995 году.

В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%.

Аналитики не ожидали пересмотра предварительных показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рекордное падение ВВП было зафиксировано в Германии (-10,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (-13,8%), Италии (-12,4%) и Испании (-18,5%), отмечает Trading Economics.

В первом квартале ВВП еврозоны снизился на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом.

ВВП 27 государств Евросоюза во втором квартале рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.

В отчете Евростата также приведены данные о динамике занятости в еврозоне и ЕС в апреле-июне. По предварительным данным, число занятых сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,8% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Падение показателей также стало максимальным за историю наблюдений.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года занятость сократилась на 2,9% в еврозоне и 2,7% в ЕС.

Европа ослабляет карантин

10
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 27 января – 14 августа 2020 годаЭкономический кризис
Евростат еврозона коронавирус Германия Италия Испания Франция

Новости по теме

Новости

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Экономический кризис

Полугодовой убыток "Роснефти" по МСФО составил 113 млрд рублей

Полугодовой убыток "Роснефти" по МСФО составил 113 млрд рублей

Роман Абрамович вложил $20 млн в создание игр

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам
Экономический кризис

Падение мирового рынка люкса в 2020 году спрогнозировали на уровне 45%

Международные резервы России впервые превысили $600 млрд

Международные резервы России впервые превысили $600 млрд

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');