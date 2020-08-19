Акционеры "Полюса" утвердили финальные дивиденды за 2019 год

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Полюс" на годовом собрании во вторник утвердили финальные дивиденды за 2019 год в размере 244,75 рубля на акцию, сообщила компания.

Это соответствует $3,44 на акцию, или $1,72 на GDS (одна акция = 2 GDS). Общая сумма выплат составит $462 млн, что представляет собой 30% EBITDA "Полюса" за II полугодие 2019 года и соответствует дивидендной политике. По итогам I полугодия 2019 года "Полюс" выплатил 162,98 рубля на акцию. С учетом этого общие выплаты за 2019 год составят 407,73 рубля на акцию, что в рублевом выражении почти в полтора раза больше дивидендов за 2018 год (274,73 рубля, включая промежуточные и финальные).

Лица, имеющие право на получение финальных дивидендов, будут определены по состоянию на 28 августа.

Также акционеры "Полюса" переизбрали совет директоров в прежнем составе: основной акционер "Полюса" - сын Сулеймана Керимова Саид, представитель основного акционера, исполнительный директор PGIL Сергей Носов, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, старший вице-президент по операционной деятельности Владимир Полин, старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин, а также независимые Эдвард Доулинг, Кент Поттер, Уиллиам Чампион и Мария Гордон.

Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов. Ей принадлежит 76,84% золотодобытчика, не считая около 1,35% акций, переданных структурам самого "Полюса" по договору займа. Менеджменту "Полюса" принадлежит 0,82% акций компании, free float составляет 22,34%.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.