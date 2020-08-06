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Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте - 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4", - сказал Мутко.

Он добавил, что в настоящее время около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%. "Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на 1 трлн рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено", - подчеркнул Мутко.

Гендиректор "ДОМ.РФ" также рассказал, что по итогам этого года в России, с учетом всех мер господдержки, будет выдано около 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов. Он отметил, что одной из основных мер поддержки в настоящее время является льготная программа ипотеки со ставкой 6,5%.

Ранее сообщалось, что банки РФ в январе-июне 2020 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество предоставленных за первое полугодие кредитов увеличилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 4,4% (601,1 тыс. против 575,5 тыс.).

Виталий Мутко ДОМ.РФ Владимир Путин

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