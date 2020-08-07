Brent подешевела до $44,91 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после того, как накануне они прервали четырехдневный рост.

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по Москве в пятницу составила $44,91 за баррель, что на $0,18 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,08 (0,2%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,19 (0,45%), до $41,76 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,24 (0,6%).

В четверг, 6 августа, инвесторы оценивали данные по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Экономика США, по всей видимости, движется в правильном направлении, и это должно положительно повлиять на ожидания нефтяного спроса", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума, отмечает аналитик сырьевого рынка ING Уоррен Паттерсон.