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ФАС разрешила "Вымпелкому" купить телеком-оператора WestCall

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ПАО "Вымпелком" о приобретении 100% московского оператора ООО "Вест Колл лтд", следует из материалов регулятора.

Соответствующее решение было принято в июне. Представитель "Вымпелкома" отказался комментировать решение регулятора.

ООО "Вест Колл лтд" работает под брендом WestCall. Компания, основанная в 1996 году, развивалась в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, однако с 2014 года начала распродавать свои активы.

Так, в 2016 году АО "Эр-Телеком" выкупило 100% санкт-петербургского филиала почти за 4 млрд рублей. Тогда же "Ростелеком" купил у компании самарскую структуру АО "АИСТ" за 1,4 млрд рублей.

Теперь оператор работает только в Москве.

WestCall оказывает широкий спектр услуг связи, включая IP-телефонию, ШПД, IP TV, а также другие услуги для B2C- и B2B-клиентов.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% ООО "Вест Колл Лтд" принадлежит кипрскому Wintergate Holdings Ltd. Выручка оператора по итогам 2019 года составила 1 млрд рублей, чистая прибыль - 4,65 млн рублей.

ФАС Вымпелком WestCall

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